Мать не заметила, как пропал сын: шестилетний мальчик потерялся по дороге с пляжа в Якутске

На Вилюйском тракте завершились поиски пропавшего шестилетнего ребенка. Фото: Служба спасения Якутии

Вчера, 8 июля, в дежурную часть Службы спасения Якутии поступил тревожный сигнал. На 16-м километре Вилюйского тракта пропал шестилетний ребенок. Как стало известно, мальчик возвращался вместе с мамой с пляжа «Сугун» и в какой-то момент исчез из виду. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Женщина, обернувшись, не обнаружила сына рядом и около часа пыталась найти его своими силами. Самостоятельные поиски не дали результата, после чего она обратилась за помощью в полицию. Правоохранители незамедлительно передали всю информацию спасателям.

К счастью, ребенка удалось отыскать. При осмотре выяснилось, что мальчик получил сильный порез пальцев рук. Дежурная смена спасателей прямо на месте оказала ему необходимую первую помощь, а затем передала ребенка в руки сотрудников скорой медицинской помощи.

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