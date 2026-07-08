Испепеляющая жара и мощные ливни ждут Якутию 9 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сильные ливни ожидаются в нескольких районах Якутии 9 июля. Так, по сообщениям синоптиков и МЧС по РС(Я), осадки ожидаются в Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюринском, Верхневилюйском и Вилюйском районах. Примерный прогноз количества осадков - 11 мм и более. Кроме того, в Оленекском, Жиганском и на севере Мирнинского района прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. На западе, северо-востоке и по нижней Лене возможны грозы.

Ночью воздух прогреется до 15-20 градусов. На западе, северо-востоке от +10 до +15 градусов. А на северо-западе, местами на севере и Колыме еще холоднее - от +3 до +8 градусов.

Днем в центре сильная жара - от +32 до +37 градусов. При дожде температура опустится до +20...+25 градусов. На северо-западе, местами на севере и на Колыме от +10 до +15 градусов.

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