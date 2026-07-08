В пяти районах Якутии введут временные ограничения электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики сообщили о предстоящих плановых работах на кабельно-воздушной линии 110 кВ Майя - Чурапча, которая обеспечивает электроэнергией пять заречных районов Центральной Якутии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мероприятия запланированы на 9 и 10 июля в период с 7 утра до 8 вечера, и в это время вводятся временные ограничения подачи напряжения для потребителей Амгинского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского и Усть-Майского районов. Для бесперебойного снабжения электричеством будут задействованы резервные дизельные электростанции в населенных пунктах Чурапча, Ытык-Кюель, Хандыга, Амга, Усть-Мая, Эльдикан и Солнечный.

Во время оперативных переключений возможны кратковременные отключения, а в случае дефицита мощности ограничения могут вводиться без предварительного оповещения. Все графики согласованы с районными администрациями. Жителям напоминают, что ознакомиться с плановыми ремонтными графиками можно на официальном сайте Якутскэнерго в специальном разделе или в Telegram-канале энергокомпании.

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