В Астрахани грузовик насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла 8 июля в дневное время на одной из оживленных магистралей города. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN 1970 года рождения совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта вне оборудованного перехода, сообщает "Астрахань.ру".

Женщина 1950 года рождения скончалась от полученных травм до прибытия скорой помощи. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства и дать юридическую оценку действиям участников происшествия.

Очевидцы сообщили, что пенсионерка решила сократить путь и перейти дорогу прямо напротив выхода из банка, хотя пешеходный переход находится буквально в нескольких метрах. Свидетели также обратили внимание, что грузовик был полностью загружен, а значит, его тормозной путь значительно длиннее, чем у легковой машины, особенно при внезапном появлении человека на дороге.

После очередной гибели пешехода местные жители вновь заговорили о необходимости пересмотреть организацию движения на улице Савушкина. Эта магистраль активно используется не только легковым и общественным транспортом, но и большегрузами, хотя здесь расположена плотная жилая застройка, рынок, поликлиника, множество магазинов и высокий пешеходный трафик. Многие астраханцы полагают, что для тяжелых фур более логичным маршрутом могла бы стать улица Татищева, однако у такого варианта также есть свои недостатки, поэтому решение требует всестороннего анализа специалистов.