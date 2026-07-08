В Якутии задержан лжемастер по ремонту квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Якутии раскрыли схему мошенничества, жертвами которой стали 19 граждан, а общая сумма ущерба превысила 5,4 миллиона рублей. Злоумышленник находил потенциальных клиентов через объявления на интернет-площадках, представлялся квалифицированным специалистом в области строительства и предлагал свои услуги по ремонту жилья. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

После обсуждения фронта работ он убеждал заказчиков внести предоплату, а получив деньги, в большинстве случаев просто переставал выходить на связь. В некоторых случаях для большей убедительности мужчина нанимал бригаду рабочих, обещая им оплату после завершения объекта, но, заполучив аванс от хозяев помещений, бесследно исчезал.

Среди пострадавших оказалась жительница Якутска, которая передала ему около 892 тысяч рублей на ремонт своей квартиры, после чего подозреваемый долго откладывал работы под разными предлогами, а затем полностью прекратил общение. Все похищенные средства фигурант тратил по личному усмотрению.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено многоэпизодное уголовное дело по статье 159 УК РФ, расследование ведет следственная часть МУ МВД России Якутское.

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