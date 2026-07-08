В Междуреченске женщину сутки заедали насекомые. Фото: Минздрав Кузбасса

В областном министерстве здравоохранения рассказали, что машинист во время обхода железнодорожного состава заметил у рельсов лежащего в траве человека и сразу вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики обнаружили в кустах живую женщину, которая пояснила, что пролежала там практически целый день, сообщает VSE42.Ru.

По словам пострадавшей, она внезапно почувствовала сильную слабость, присела отдохнуть, но самостоятельно встать уже не смогла, и так провела в траве около суток. Врачи диагностировали у пациентки критически низкое артериальное давление и множественные укусы насекомых по всему телу.

Горожанку экстренно госпитализировали, по пути в больницу ей поставили капельницу для восполнения потери жидкости. В связи с этим случаем Минздрав напоминает жителям Кемеровской области о необходимости соблюдать осторожность в жаркую погоду, пить достаточное количество воды, а пожилым людям рекомендует поддерживать постоянную связь с родственниками.