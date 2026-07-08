В День семьи в Забайкалье первой родилась девочка Валерия Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В праздник 8 июля в перинатальном центре Забайкальского края первым новорожденным стала девочка Валерия. Ее мама Екатерина Пакулова из поселка Дарасун чувствует себя хорошо и благодарит персонал за заботу, сообщает РТК «Забайкалье».

Старшая дочь София, которой уже 7 лет, ждет дома вместе с родственниками, а супруг женщины находится в зоне специальной военной операции и с нетерпением ждет звонка.

Хотя планируемая дата родов приходилась примерно на этот период, Екатерина не считает совпадением появление дочки именно в День семьи, любви и верности и видит в этом особый знак.

Министр здравоохранения региона Оксана Немакина приехала поздравить роженицу со своей семьей, отметив, что семья является главной ценностью в жизни, а рождение ребенка в непростое время наполняет надеждой и смыслом. Это событие стало для Забайкалья не просто радостной новостью, а символом праздника святых Петра и Февронии, напоминая, что любовь, поддержка близких и продолжение рода лежат в основе человеческого бытия.