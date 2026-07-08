Прокуратура передала в суд дело о смертельном избиении женщины в селе Бетюнцы Фото: Прокуратура РС(Я).

Прокурор Амгинского района утвердил обвинительное заключение и передал в суд материалы расследования по факту нанесения смертельных травм местной жительнице. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Трагедия произошла 11 мая 2026 года в одном из частных домовладений села Бетюнцы. Согласно материалам дела, обвиняемый, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе внезапной ссоры со своей сожительницей нанес ей серию ударов. От полученной сочетанной травмы грудной клетки и брюшной полости, осложнившейся множественными переломами ребер и разрывом печени, пострадавшая скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание.

Теперь мужчине предстоит ответить за содеянное по части 4 статьи 111 УКРФ, которая предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru