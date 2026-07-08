На острове остались лодка и палатка: В Якутии разыскивают 44-летнего мужчину. Фото: Служба спасения Якутии

Утром 8 июля из Якутска в Хангаласский район выехала группа Службы спасения Якутии. Двое спасателей во главе с Денисом Петуховым приступили к работе на месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

О первой находке сообщили в ЕДДС Хангаласского района. По их информации, на острове напротив поселка Мохсоголлох были найдены лодка и палатка исчезнувшего мужчины. Спасатели продолжают поиски на маломерном судне с навесным мотором.

Напомним, что 44-летний житель поселка Мохсоголлох пропал еще 3 июля. После ссоры с женой он ушел рыбачить к реке Буотама (предположительно). С собой он взял резиновую лодку цвета хаки с мотором марки Marlin. Перед тем, как уехать, он предупредил своих родных, что у него мало бензина. Больше на связь он не выходил. Поиски начались 7 июля.

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