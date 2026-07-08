В Якутске за угон такси и стрельбу в водителя осужден местный житель Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал мужчину виновным в нападении на водителя с использованием оружия и последующем хищении автомобиля. Фигуранту назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца колонии строгого режима с дополнительным запретом на управление транспортом сроком на два года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установлено в ходе судебного разбирательства, преступление было совершено 28 февраля. В ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался услугами такси и сел в автомобиль марки TOYOTA VITZ. В пути следования злоумышленник достал травматический пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра, который, как позже выяснила экспертиза, оказался непригоден для производства выстрелов. Угрожая водителю убийством, нападавший выстрелил в воздух через окно передней пассажирской двери.

На этом действия преступника не закончились - он направил ствол пистолета в голову потерпевшего, а обрез приставил к его корпусу. Затем фигурант произвел два выстрела: один - в сторону водителя, второй - в область правой нижней конечности. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший вынужден был покинуть салон, бросив машину. После этого подсудимый пересел на водительское сиденье и угнал такси.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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