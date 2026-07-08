В Якутии с 8 по 10 июля ожидается самый высокий класс пожарной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Якутии предупредили о критической ситуации с пожарной опасностью в ближайшие дни. По данным спасателей, с 8 по 10 июля сразу в нескольких районах республики прогнозируется чрезвычайно высокий (V класс) и высокий (IV класс) риск возникновения лесных пожаров. Причина – аномальная жара, сухой воздух и порывистый ветер, которые превращают леса в пороховую бочку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самый опасный, пятый класс горимости, ожидается 8-9 июля в Вилюйском, Кобяйском и Нюрбинском районах, а также в Намском и Хангаласском – 9-10 июля. Чуть ниже, но все еще критический IV класс, объявлен сегодня в Усть-Майском районе, а 9-10 июля – в Жиганском. При этом уже сейчас V класс действует в Горном районе и в самом Якутске. На большей части этих территорий введен особый противопожарный режим – это значит, что вход в лес категорически запрещен. В Жиганском районе ситуация настолько серьезная, что там объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Спасатели напоминают: в такие дни любая неосторожность – брошенный окурок, непотушенный костер или искра от глушителя автомобиля – может обернуться масштабной трагедией. Жителей просят воздержаться от походов в лес, не разводить огонь и немедленно сообщать о любом замеченном дыме по телефонам 101 или 112. Власти также напоминают о правилах безопасного поведения.

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