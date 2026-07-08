Суд отказался смягчать приговор мужчине, ударившему жену скалкой в Якутии Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии окончательно утвержден приговор 37-летнему жителю поселка Черский, который в декабре прошлого года в пьяной ярости едва не убил свою гражданскую жену. Мужчина схватил деревянную скалку и с размаху ударил женщину по голове прямо на кухне их общего дома. Экспертиза позже подтвердит страшный диагноз: открытая черепно-мозговая травма, гематома и линейный перелом височной кости. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В районном суде подсудимый сразу же признал вину и искренне каялся. Он объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Пара даже закодировалась от зависимости, а сожительница приняла его извинения. Однако суд первой инстанции посчитал, что тяжкий вред здоровью – это не шутка, и назначил четыре года лишения свободы условно с таким же длительным испытательным сроком. Кроме того, осужденному обязали трудоустроиться, раз в месяц ходить на регистрацию и лечиться у нарколога.

Не согласившись с приговором, мужчина подал апелляцию в Верховный суд республики, надеясь на послабление. Но высшая инстанция изучила все материалы и не нашла ни одной причины менять решение.

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