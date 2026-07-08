В Якутске аттракционы в парке перенесли на вечер из-за 35-градусной жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии поменяли расписание отдыха для горожан. Администрация Центрального парка культуры и отдыха объявила, что 8 и 9 июля все развлекательные установки переходят на особый режим. Причина – аномальный зной, столбик термометра поднимается до +35 градусов, и в такую погоду крутиться на каруселях попросту опасно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Новое расписание действует всего два дня. Если раньше можно было прийти покататься с самого утра, то теперь двери аттракционов откроются только в 15:00 и будут ждать гостей до 21:00. В мэрии пояснили, что это вынужденная мера: палящее солнце сильно нагревает металлические конструкции, а электроника может давать сбои. К тому же находиться под открытым небом в пик жары вредно даже для здоровых взрослых, не говоря уже о маленьких детях.

Специалисты рекомендуют приходить в парк ближе к вечеру, когда жара начинает спадать, а тени становится больше. Всех, кто хочет уточнить детали, просят звонить по телефону 8(4112) 43-33-22.

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