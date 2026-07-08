В Якутии перекрыли участок федеральной дороги «Оймякон» из-за ливней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добраться по главной дороге Оймяконского района теперь практически невозможно. Министерство транспорта Якутии объявило о временном запрете на движение легкового транспорта на участке с 0-го по 177-й километр трассы «Оймякон». Причина – настоящий потоп на асфальте: из-за сильных дождей уровень воды резко поднялся и буквально затопил проезжую часть. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас этот отрезок пути превратился в полосу препятствий даже для внедорожников, а уж обычные легковушки и вовсе рискуют заглохнуть или съехать в кювет. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Подрядная организация уже развернула на месте круглосуточный пост – дежурят и специалисты, и тяжелая техника, которая готова в любой момент прийти на помощь застрявшим машинам. Ситуацию мониторят в режиме реального времени.

Водителей настоятельно просят не испытывать судьбу и не пытаться прорваться через водную преграду. Как только стихия успокоится и вода начнет спадать, ограничение снимут.

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