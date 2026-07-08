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НовостиОбщество8 июля 2026 2:06

Виктория Захарова получила 100 баллов на ЕГЭ по якутскому языку

Девушка точно знает, чему посвятит жизнь
Ася РУДКИС
Виктория Захарова получила 100 баллов на ЕГЭ по якутскому языку

Виктория Захарова получила 100 баллов на ЕГЭ по якутскому языку

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускница Чурапчинской гимназии имени Макарова Виктория Захарова сдала ЕГЭ по якутскому языку на высший балл. Девушка не просто блестяще справилась с экзаменом, но уже точно знает, чему посвятит жизнь - она намерена сохранять и развивать родной язык. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для самой Виктории 100 баллов стали не просто цифрой в аттестате, а настоящей личной победой. Она признается, что этот результат - лучшее доказательство того, что упорство и дисциплина творят чудеса. Девушка считает, что своей сдачей она отдала дань уважения предкам и родному краю, ведь для нее якутский язык - это не просто предмет, а живая история и душа всего народа.

Самым сложным на экзамене, как ни странно, оказалось не заучивание правил, а сочинение. Виктория объясняет, что мало просто красиво излагать мысли - нужно попадать в критерии, аргументировать позицию и показывать начитанность. По ее словам, это было самое нервное испытание.

Готовилась выпускница строго. За месяц до ЕГЭ она полностью переключилась на тесты и отработку структуры сочинения. Каждый день Виктория разбирала ошибки, шлифовала навыки и прорабатывала критерии, чтобы на экзамене чувствовать себя как на тренировке.

Сейчас Виктория смотрит в будущее с большим оптимизмом.

«Я хочу внести свой вклад в его сохранение, развитие и популяризацию», - делится девушка.

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