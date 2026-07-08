Виктория Захарова получила 100 баллов на ЕГЭ по якутскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускница Чурапчинской гимназии имени Макарова Виктория Захарова сдала ЕГЭ по якутскому языку на высший балл. Девушка не просто блестяще справилась с экзаменом, но уже точно знает, чему посвятит жизнь - она намерена сохранять и развивать родной язык. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для самой Виктории 100 баллов стали не просто цифрой в аттестате, а настоящей личной победой. Она признается, что этот результат - лучшее доказательство того, что упорство и дисциплина творят чудеса. Девушка считает, что своей сдачей она отдала дань уважения предкам и родному краю, ведь для нее якутский язык - это не просто предмет, а живая история и душа всего народа.

Самым сложным на экзамене, как ни странно, оказалось не заучивание правил, а сочинение. Виктория объясняет, что мало просто красиво излагать мысли - нужно попадать в критерии, аргументировать позицию и показывать начитанность. По ее словам, это было самое нервное испытание.

Готовилась выпускница строго. За месяц до ЕГЭ она полностью переключилась на тесты и отработку структуры сочинения. Каждый день Виктория разбирала ошибки, шлифовала навыки и прорабатывала критерии, чтобы на экзамене чувствовать себя как на тренировке.

Сейчас Виктория смотрит в будущее с большим оптимизмом.

«Я хочу внести свой вклад в его сохранение, развитие и популяризацию», - делится девушка.

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