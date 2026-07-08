Подросток утонул в озере Якутии, пока взрослый отвернулся на минуту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жуткая история разыгралась в жаркий выходной день в Таттинском районе Якутии. 5 июля на озере Диринг Кюель отдыхала компания, как вдруг беззаботное купание обернулось горем. Вода унесла жизнь 14-летнего парня, который приехал на водоем вместе со своим родственником. По факту случившегося Следственный комитет уже завел уголовное дело. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все произошло днем, около половины пятого. Мужчина, который купался вместе с подростком, на мгновение отвлекся и потерял мальчика из виду. Этого короткого промежутка времени хватило, чтобы парень ушел под воду и захлебнулся. Прибывшие на место следователи и криминалисты тщательно осмотрели берег и тело погибшего - никаких следов борьбы, ударов или других повреждений, которые указывали бы на насильственную смерть, найдено не было.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти несовершеннолетнего явилась механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей водой», - сообщили в региональном управлении СКР.

Назначена и дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Руководство следственного отдела взяло ход проверки под личный контроль.

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