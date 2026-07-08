Самолеты из Якутска в Москву будут летать почти вдвое чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето в самом разгаре, и авиаперевозчики радуют пассажиров расширением географии. Главный авиаперевозчик страны резко наращивает присутствие в Якутии: с 13 июля и до самого конца августа количество рейсов из столицы республики в Москву увеличится с шести до одиннадцати в неделю. Это значит, что теперь улететь в Шереметьево можно будет почти каждый день, да еще и с выбором удобного времени. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Это связано с пиком сезона отпусков, когда билеты раскупают за считаные дни. Дополнительные рейсы вводятся для повышения доступности перевозок и комфорта пассажиров в период высокого спроса. Однако это не единственный авиасюрприз для жителей отдаленных районов.

Параллельно «Полярные авиалинии» анонсировали разовый, но крайне важный вылет 13 июля на Ан-24 по маршруту Якутск – Усть-Куйга – Якутск. Билеты на этот рейс уже поступили в продажу на официальном сайте перевозчика, в кассах и офисах компании.

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