В Якутии взыскали 1,5 млн рублей с застройщика за аварийный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Якутска заключила договор на строительство дома за 6 миллионов рублей в ноябре 2021 года. После завершения работ и оплаты она получила ключи, но в ходе эксплуатации выяснилось, что дом имеет серьезные дефекты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Экспертиза показала: фундамент не выдерживает нагрузок, дом признан аварийным и представляет угрозу для жизни. Стоимость демонтажа оценили в 1,2 млн рублей. Женщина направила претензию застройщику, но ответа не получила. Тогда она обратилась в суд.

Суд первой инстанции назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила недостатки. Хотя дефекты признали устранимыми без полного сноса, стоимость работ составила 1,08 млн рублей. Суд взыскал с застройщика эту сумму, а также 400 тысяч рублей штрафа, 30 тысяч морального вреда и судебные расходы. Застройщик пытался оспорить решение, ссылаясь на то, что истец злоупотребила правом, но Верховный суд Якутии оставил приговор без изменений.

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