Предпринимателя из Якутии затравили в сети за убийство ручной львицы в Африке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

42-летний предприниматель Юрий Большаков, владелец сети охотничьих магазинов «Учур», столкнулся с волной хейта в соцсетях. Причиной стала публикация снимка с убитой львицей после трофейной охоты в Южной Африке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Большаков, который родом из Таттинского улуса Якутии, отправился с друзьями в ЮАР в начале июля. Охота на хищников из частного хозяйства, предположительно, обошлась компании в сумму от 10 до 30 тысяч долларов. Предприниматель утверждает, что охота проходила на территории у границы с Ботсваной, где это якобы разрешено для регулирования численности зверей. Двое суток он выслеживал львицу и вечером второго дня подстрелил ее в полумраке, целясь так, чтобы не испортить шкуру.

Пользователи соцсетей утверждают, что погибшая львица была ручной и выращена в неволе. По их словам, охота шла на огражденной территории частного хозяйства, откуда животное не могло сбежать. После публикации фото с неподвижной львицей на предпринимателя обрушился шквал критики.

5 июля жена бизнесмена, Галина Яковлева, владелица собственного бренда одежды, рассказала в блоге, как сопровождала мужа на охоте. Она призналась, что находиться в тот момент было тяжело, но добавила, что горда своим мужем. После шквала критики семейная пара закрыла личные страницы в соцсетях, ограничив комментарии даже в рабочих аккаунтах. Примечательно, что в профиле Большакова был указан статус «В единстве с природой».

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