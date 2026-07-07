Жара до +35 градусов сохранится в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки в Якутии сохранится жаркая погода. Днем воздух прогреется до +30…+35 градусов, однако в ряде районов ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Осадки прогнозируются на северо-западе, западе и по нижнему течению Лены, местами возможны сильные ливни. На северо-востоке и Колыме пройдут небольшие дожди.

Ветер будет умеренным, при грозах и на побережье его порывы могут достигать 16–21 м/с. Ночью температура составит +13…+18 градусов, на юго-западе — до +21, а на севере и северо-востоке местами похолодает до +1…+6 градусов. Днем в районах с дождями ожидается +23…+28 градусов, на севере и Колыме — +13…+18.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru