Дроппер вернул бойцу СВО похищенные мошенниками деньги до решения суда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кобяйский районный суд Якутии взыскал в пользу участника специальной военной операции 87 тысяч рублей, похищенных мошенниками. Средства были взысканы с владельца банковской карты, через которую злоумышленники вывели деньги. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суд также обязал ответчика выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсировать государственную пошлину.

При этом дроппер добровольно вернул участнику СВО всю сумму ущерба еще до вступления судебного решения в законную силу. Решение по делу было вынесено 16 июня 2026 года.

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