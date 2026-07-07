В Намском районе спасатели нашли пропавшего мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели нашли живым жителя села Тюбятцы Намского района, который пропал после поездки на вездеходе-каракате. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мужчина 1979 года рождения выехал из села, однако в назначенное время домой не вернулся. На поиски были направлены сотрудники Намского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

Во время обследования местности спасатели обнаружили каракат со сломанной ходовой частью, однако самого владельца рядом не было. Поиски продолжились, и вскоре мужчину удалось найти.

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