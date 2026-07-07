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НовостиПроисшествия7 июля 2026 8:49

В Якутске объявили максимальный класс пожароопасности лесов

Жителям вновь напомнили о запрете на посещение лесов и открытый огонь
Ася ДОЛЕЦКАЯ
В Якутске объявили максимальный класс пожароопасности лесов

В Якутске объявили максимальный класс пожароопасности лесов

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

3 и 4 июля в Якутске и его окрестностях прогнозируется чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В связи с этим в городском округе продолжает действовать особый противопожарный режим. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На период его действия запрещены въезд в леса на любом транспорте, посещение лесных массивов, а также использование открытого огня и мангалов для приготовления пищи.

Исключение сделано только для спецтехники пожарной охраны и лесничеств. Использовать мангалы разрешено предприятиям общественного питания на своих территориях, а в специально оборудованных местах отдыха допускается приготовление пищи только на готовом угле.

За нарушение требований предусмотрены повышенные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

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