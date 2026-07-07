Прокуратура выселила незаконного жильца из пустующей квартиры в Якутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутска добилась выселения сотрудника управляющей компании, который незаконно проживал в пустующей квартире после смерти ее собственника. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Во время проверки установлено, что владелец жилья, проживавший один, скончался в 2017 году. Несмотря на отсутствие законных оснований, квартиру занял работник обслуживающей управляющей компании.

По представлению прокуратуры мужчина был выселен. Кроме того, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время, поскольку наследники отсутствуют, квартира оформляется в муниципальную собственность.

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