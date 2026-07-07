У жителя Якутии конфисковали золотые украшения на 5 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии суд конфисковал 180 немаркированных золотых украшений общей стоимостью более 5 млн рублей, незаконно хранившихся для последующего сбыта. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По материалам уголовного дела, 42-летний житель Хангаласского района признан виновным в незаконном хранении ювелирных изделий без обязательной маркировки. Все изъятые украшения обращены в доход государства.

Кроме конфискации имущества, суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

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