После драки в кафе житель Якутии выплатит 70 тысяч рублей пострадавшему Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мегино-Кангаласский районный суд Якутии частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с местного жителя, осужденного за причинение вреда здоровью. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Поводом для разбирательства стал конфликт, произошедший ночью 27 октября 2024 года в кафе поселка Усть-Нера. Обычная ссора между посетителями переросла в драку, которая впоследствии привела к возбуждению уголовного дела.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу потерпевшего 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение принято по иску надзорного органа.

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