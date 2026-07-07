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НовостиСпорт7 июля 2026 6:07

Юный спортсмен из Нерюнгри стал абсолютным чемпионом России по пауэрлифтингу

Юный спортсмен из Нерюнгри стал абсолютным чемпионом России по пауэрлифтингу
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Юный спортсмен из Нерюнгри стал абсолютным чемпионом России по пауэрлифтингу

Юный спортсмен из Нерюнгри стал абсолютным чемпионом России по пауэрлифтингу

Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спортсмен из Нерюнгри Эмиль Ефанов стал победителем Первенства России по пауэрлифтингу (дисциплина «жим») среди юношей 14–18 лет. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Соревнования проходили с 24 по 30 июня в Оренбурге. Якутянин завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 120 кг, а также стал абсолютным чемпионом турнира.

Подготовкой спортсмена занимался тренер Игорь Мулер.

Благодаря победе Эмиль Ефанов получил право представить Россию на Первенстве Азии, которое пройдет в Турции с 21 по 27 сентября.

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