Юный спортсмен из Нерюнгри стал абсолютным чемпионом России по пауэрлифтингу Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спортсмен из Нерюнгри Эмиль Ефанов стал победителем Первенства России по пауэрлифтингу (дисциплина «жим») среди юношей 14–18 лет. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Соревнования проходили с 24 по 30 июня в Оренбурге. Якутянин завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 120 кг, а также стал абсолютным чемпионом турнира.

Подготовкой спортсмена занимался тренер Игорь Мулер.

Благодаря победе Эмиль Ефанов получил право представить Россию на Первенстве Азии, которое пройдет в Турции с 21 по 27 сентября.

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