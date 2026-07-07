Двое жителей Кемерова спустились в погреб и очнулись в реанимации Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Двое жителей Кемерова спустились в погреб за соленьями, а очнулись уже в реанимации. Оказалось, мужчины надышались ядовитыми газами без цвета и запаха, когда спускались вниз. Спасателям МЧС пришлось вытаскивать обоих из-под земли уже без сознания, сообщает издание «Сибдепо».

Врачи констатировали у пострадавших критические нарушения жизненных функций, их жизни буквально висели на волоске. Как сообщили в пресс-службе минздрава Кузбасса, за спасение взялась бригада реаниматологов во главе с врачом Вадимом Куртуковым и медсестрами Анной Ерышевой и Татьяной Савельевой. Медики немедленно восстановили дыхание, подключили аппарат искусственной вентиляции легких и провели интенсивную терапию.

Состояние обоих мужчин удалось стабилизировать. Пострадавших госпитализировали, а спустя несколько дней выписали домой.

В преддверии сезона заготовок специалисты напоминают о простых правилах безопасности. Погреб необходимо подготовить заранее - открыть люк и оставить его на несколько часов для проветривания. Токсичные газы не имеют запаха, полагаться на интуицию нельзя. Перед спуском следует проверить тягу: опустить зажженную свечу или спичку. Если огонь гаснет - спускаться опасно.

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