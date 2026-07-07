Суд оштрафовал водителя, который уснул за рулем и покалечил пассажира в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 12 октября 2025 года на федеральной дороге «Лена» едва не случилась трагедия. Водитель автомобиля «Тойота Корола», двигаясь от села Качикатцы Хангаласского района в сторону поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, уснул за рулем. Это произошло, не доезжая до села Павловск. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Потеряв контроль над машиной, мужчина съехал с проезжей части вправо по ходу движения. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. Врачи квалифицировали полученные им травмы как вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании водитель полностью признал вину. Потерпевший также выступил в суде и подтвердил все обстоятельства аварии. Он пояснил, что водитель загладил причиненный вред, помогал с лекарствами, и претензий к нему не имеет.

Суд учел признание вины, наличие на иждивении двоих детей и помощь потерпевшему в приобретении лекарств. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу.

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