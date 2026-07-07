Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2026 3:37

Ребенок на самокате врезался в машину на перекрестке в Ленске

11-летний мальчик попал в больницу
Евгений ПРУДКОВ
Ребенок на самокате врезался в машину на перекрестке в Ленске. Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции по Ленскому району

Ребенок на самокате врезался в машину на перекрестке в Ленске. Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции по Ленскому району

Вечером 5 июля в Ленске на перекрестке улиц Первомайская и Чапаева произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, около 20 часов мальчик на электросамокате выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Он передвигался без средств спецзащиты. В результате он врезался в машину.

11-летний ребенок с травмами был доставлен в Ленскую центральную районную больницу. Характер травм и состояние мальчика не уточняются.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности. В ведомстве напомнили, что детям от 7 до 14 лет запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по обочинам и проезжей части дороги.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru