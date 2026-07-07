Ребенок на самокате врезался в машину на перекрестке в Ленске. Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции по Ленскому району

Вечером 5 июля в Ленске на перекрестке улиц Первомайская и Чапаева произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, около 20 часов мальчик на электросамокате выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Он передвигался без средств спецзащиты. В результате он врезался в машину.

11-летний ребенок с травмами был доставлен в Ленскую центральную районную больницу. Характер травм и состояние мальчика не уточняются.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности. В ведомстве напомнили, что детям от 7 до 14 лет запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по обочинам и проезжей части дороги.

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