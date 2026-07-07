В двух районах Якутии временно отключат свет из-за ремонта ЛЭП 7 и 8 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики предупреждают о плановых работах на кабельно-воздушной линии «Майя – Борогонцы», которые пройдут 7 и 8 июля с 09:00 до 19:00. Мероприятия выполняются в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить надежное электроснабжение в холода. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В связи с этим в Усть-Алданском районе, а также в селах Сыгыннах, Харыялах и Фрунзе Намского района будут вводиться кратковременные ограничения для потребителей. Они возникнут во время перевода питания с основной «Майя – Борогонцы» на резервную воздушную линию «Борогонцы – Тюнгюлю». Специалисты обещают делать переключения максимально оперативно, но без кратких пауз не обойдется.

Для подстраховки на подстанции «Борогонцы» уже развернуты две передвижные автоматизированные электростанции. Они помогут сгладить пиковые нагрузки и поддержат социально значимые объекты.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru