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НовостиПроисшествия7 июля 2026 2:06

Житель Оймяконья отдал аферистам более шести миллионов рублей

Мужчину обманули мошенники под видом сотрудников Центробанка
Евгений ПРУДКОВ
Житель Оймяконья отдал аферистам более шести миллионов рублей

Житель Оймяконья отдал аферистам более шести миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутии рассказала о пяти зарегистрированных преступлениях. Все уголовные дела и процессуальные проверки находятся под особым контролем надзорного ведомства. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Оймяконском районе 53-летний житель лишился более 6,1 миллиона рублей. Мужчина поверил звонку лжесотрудника Центрального банка и перевел сбережения на счета аферистов.

В Верхневилюйском районе сотрудники прокуратуры обнаружили незаконное хранение курительных смесей и жидкостей с признаками контрафакта. Изъято свыше 240 наименований продукции. В столице региона зафиксирован факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения – это уже может повлечь уголовную ответственность для водителя.

Также поступили сообщения о двух ДТП. Одна из аварий произошла в Ленске. 51-летний водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в забор. В результате 37-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего за сутки задержаны девять водителей, управлявших машинами в нетрезвом виде.

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