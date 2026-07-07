Житель Оймяконья отдал аферистам более шести миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутии рассказала о пяти зарегистрированных преступлениях. Все уголовные дела и процессуальные проверки находятся под особым контролем надзорного ведомства. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Оймяконском районе 53-летний житель лишился более 6,1 миллиона рублей. Мужчина поверил звонку лжесотрудника Центрального банка и перевел сбережения на счета аферистов.

В Верхневилюйском районе сотрудники прокуратуры обнаружили незаконное хранение курительных смесей и жидкостей с признаками контрафакта. Изъято свыше 240 наименований продукции. В столице региона зафиксирован факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения – это уже может повлечь уголовную ответственность для водителя.

Также поступили сообщения о двух ДТП. Одна из аварий произошла в Ленске. 51-летний водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в забор. В результате 37-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего за сутки задержаны девять водителей, управлявших машинами в нетрезвом виде.

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