Холодной воды не будет в десятках домов Якутска 7-8 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, в нескольких районах Якутска ограничат водоснабжение. Причина - плановые работы по промывке и дезинфекции сетей, которые проведут специалисты АО «Водоканал» и Якутской ТЭЦ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С 22:00 7 июля до 06:00 8 июля АО «Водоканал» будет промывать и дезинфицировать участок линии «Водоузел № 3 - ТП Х-Юрях - Борисовка-2». В зону отключения попадут поселок Борисовка-2, ТП Х-Юрях, а также жилые дома на нескольких улицах. Среди адресов:

- улица Курнатовского, 1/3, 1/4, 2/1, 3/3, 3/5;

- улица Мординова, 21, 21/1, 23, 23/1, 32/1;

- улица Кузьмина, 26 А, 26 Б, 26 В, 30/3, 32/2, 32/3, 32/4, 33/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37, 39;

- улица Севастопольская, 21/1.

В это же время, с 22:00 7 июля до 06:00 8 июля, ЯТЭЦ проведет работы по промывке трубопровода. В связи с этим холодное водоснабжение ограничат в кварталах 71 и 128. Жителям перечисленных адресов рекомендуется заранее запастись водой.

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