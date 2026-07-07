Спасатели нашли тело собаки и канистру в ходе поисков утонувшего на реке Ясачная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнеколымском районе Якутии продолжается поисково-спасательная операция на реке Ясачная. 3 июля было обнаружено тело одного из двух мужчин, оказавшихся под водой после опрокидывания лодки. Судьба его товарища до сих пор остается неизвестной. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сообщение о происшествии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу района 17 июня. Заявительница рассказала, что трагедия произошла двумя днями ранее - 15 июня около полудня. Лодка перевернулась в 120 километрах от села Нелемное.

В первые дни поисками занимались родственники пропавших и местные добровольцы. Затем к ним присоединились профессионалы: группа из трех спасателей Колымского поисково-спасательного отряда выдвинулась из Среднеколымска. Чтобы добраться до места, им пришлось преодолеть более 500 километров по воде на моторной лодке.

За время масштабной операции спасатели обследовали береговую линию ниже по течению пешими группами, а дно реки - с помощью гидролокатора бокового обзора. Были найдены личные вещи и элементы судна. 28 июня в шести километрах ниже по течению обнаружили тело собаки, которая в момент опрокидывания была привязана к лодке, 29 июня - железную канистру, 30 июня - запасной гребной винт.

Поиски серьезно осложнились непогодой. Сейчас спасатели продолжают обследовать русло реки вниз по течению. Операция не прекращается.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru