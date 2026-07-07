Парад семей пройдет в Якутске 8 июля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности Якутск станет одной из площадок Всероссийского парада семьи. Праздничное шествие начнется 8 июля в 11:30 от храма Рождества Пресвятой Богородицы и памятника святителю Иннокентию, митрополиту Московского. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к колонне, чтобы вместе отметить важность семейных ценностей и верности. Сбор участников назначен у храма по адресу: проспект Ленина, 61 А, корпус 1.

В этот день горожане пройдут по центральным улицам с символикой праздника - ромашками и лентами. Ожидается, что в параде примут участие многодетные семьи, молодожены и ветераны супружеской жизни. После прохождения колонны запланированы концерты, мастер-классы для детей и фотозоны.

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