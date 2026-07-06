Пара, идущая пешком из Москвы во Владивосток, дошла до Кемерова Фото: VSE 42.RU

Семейная пара Павел и Тамара, отправившаяся пешком из Москвы во Владивосток, добралась до Кемерова. За более чем 160 дней пути путешественники преодолели свыше четырех тысяч километров и намерены продолжить маршрут, который займет еще около года. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

По словам супругов, идея отправиться в столь необычное путешествие появилась после того, как искусственный интеллект назвал подобный маршрут невозможным для неподготовленного человека. Уже через несколько дней после этого они приняли решение выйти в путь.

Павел и Тамара признаются, что перед стартом не имели опыта многодневных походов и отправились в дорогу в обычных кроссовках. За время путешествия им пришлось пережить морозы, жару, проливные дожди и тысячи километров пеших переходов. Самым тяжелым испытанием они называют шестичасовой переход под сильным ливнем.

Несмотря на трудности, путешественники говорят, что ни разу не хотели отказаться от своей цели. По их словам, особую поддержку они получают от жителей разных регионов России, которые помогают с ночлегом, едой и просто добрым словом.

В Кемерове супруги сделали короткую остановку, после чего продолжат путь на восток. До Владивостока им предстоит пройти еще несколько тысяч километров.