Сильные дожди прогнозируют в Анабарском и Оленекском районах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки в Якутии сохранится жаркая погода, однако в ряде районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По прогнозу синоптиков, небольшие кратковременные осадки ожидаются на северо-западе и северо-востоке республики. На севере местами пройдут умеренные дожди с грозами, а в Анабарском и Оленекском районах прогнозируются сильные осадки.

Ветер будет умеренным, при грозах и на побережье порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, в низинах похолодает до +3…+8 градусов, на западе ожидается +15…+20 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов, при дождях — до +23…+28 градусов. На северо-востоке прогнозируется +18…+23 градуса, на севере и побережье — +11…+16 градусов.

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