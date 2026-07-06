В Якутске во время миграционного рейда выявили пятерых нарушителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудники миграционной полиции при поддержке Росгвардии провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Проверочные мероприятия прошли на улице Очиченко, где иностранные граждане занимаются продажей овощей с большегрузных автомобилей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Полицейские проверил и документы, подтверждающие законность пребывания в России, трудовые договоры, патенты, медицинские заключения, миграционные карты, а также документы о прохождении обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. С продавцами также провели профилактические беседы.

В ходе рейда выявлены пять уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 44 лет, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. В их паспортах отсутствовал соответствующий штамп.

Все пятеро были доставлены в военный комиссариат. В МВД по Якутии сообщили, что подобные рейдовые мероприятия будут продолжены.

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