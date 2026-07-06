«Полярные авиалинии» вернули в строй капитально отремонтированный Ми-8Т Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Полярные авиалинии» вновь ввела в эксплуатацию вертолет Ми-8Т, прошедший капитальный ремонт на Омском заводе гражданской авиации. После завершения всех работ воздушное судно прибыло к месту постоянного базирования и готово к выполнению производственных задач. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в инженерно-авиационной службе авиакомпании, на заводе была проведена полная переборка основных узлов и замена деталей, выработавших свой ресурс. Капитальный ремонт выполнен в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

В авиакомпании отметили, что Ми-8Т остается одной из самых востребованных моделей для работы в условиях Крайнего Севера. Вертолет отличается высокой грузоподъемностью, надежностью и способностью эффективно выполнять задачи в сложных климатических условиях Якутии.

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