За сутки в Якутии зарегистрировали пять преступлений и три ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировано пять преступлений. Ход расследования уголовных дел и процессуальных проверок находится на контроле прокуратуры республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Олекминске совершено убийство мужчины 1977 года рождения. Подозреваемая установлена.

В Якутске в полицию поступили заявления о краже мотоцикла Sharmax 240 Sport и телевизора. Также в столице выявлен факт повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, проводится процессуальная проверка по сообщению о применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В Таттинском районе во время купания в озере, расположенном в двух километрах от села Томтор, утонул ребенок 2011 года рождения. Тело погибшего обнаружено, обстоятельства трагедии устанавливаются.

За сутки также зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Самое тяжелое произошло в Алданском районе на 632-м километре федеральной автодороги «Лена». Водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в препятствие. В результате аварии водитель и пассажир 2006 года рождения погибли на месте.

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