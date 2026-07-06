За выходные в ДТП в Якутии погибли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За выходные, с 3 по 5 июля, на дорогах Якутии зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. По оперативным данным, в результате аварий семь человек получили травмы, еще двое погибли. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За нарушение правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции составили 684 административных материала. В числе нарушителей — 20 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, еще пять человек повторно сели за руль в нетрезвом виде, что подпадает под уголовную ответственность. Кроме того, выявлены 34 водителя без права управления, 14 нарушений правил перевозки детей, 16 случаев непредоставления преимущества пешеходам и 10 нарушений со стороны самих пешеходов.

Также инспекторы привлекли к ответственности 67 водителей за эксплуатацию автомобилей с чрезмерной тонировкой стекол.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть внимательными на дорогах и не подвергать опасности себя и окружающих.

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