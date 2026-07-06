В Якутске пожарные спасли частный гараж от огня. Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В Якутске днем 5 июля пожарные предотвратили распространение огня на частный гараж. Сообщение о возгорании на улице Можайского поступило в пожарно-спасательную службу в 14:33. Через четыре минуты к месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия горел камыш рядом с гаражом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате пожара огнем повреждена внутренняя стена гаража на площади 0,2 квадратного метра, а также выгорел камыш на площади 300 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных гараж удалось спасти.

Причина возгорания, размер ущерба и виновное лицо устанавливаются. В ликвидации пожара были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники.

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