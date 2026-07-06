В Верхневилюйске загорелась свалка твердых бытовых отходов. Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В селе Верхневилюйск днем 5 июля произошел пожар на свалке твердых бытовых отходов. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 15:09. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия мусор горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена будка площадью 6 квадратных метров, а также произошло горение мусора на площади 500 квадратных метров.

Причина возгорания, размер ущерба и виновное лицо устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали три сотрудника пожарной службы и одна единица техники.

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