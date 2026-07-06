В Горном районе полностью сгорел восьмиквартирный жилой дом. Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В селе Кептин Горного района вечером 5 июля произошел крупный пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Советской. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 20:23. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Через семь минут к месту происшествия прибыли огнеборцы добровольной пожарной команды. К этому моменту огонь охватил здание по всей площади.

В результате пожара жилой дом площадью 450 квадратных метров полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания, размер материального ущерба и виновное лицо устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались четыре сотрудника пожарной службы и одна единица техники, а также 10 человек и одна единица техники добровольной пожарной команды.

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