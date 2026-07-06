В Якутии закрыли ресторан после отравления выпускников на банкете Фото: Богданов Сергей

В Мирном суд приостановил деятельность ресторана на 60 суток после массового отравления на школьном выпускном. 27 июня 2026 года семь человек, включая выпускников, почувствовали себя плохо после банкета. В больнице у них диагностировали острую кишечную инфекцию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в ресторане множество нарушений: отсутствие поточности на кухне, нехватку оборудования, антисанитарное состояние помещений.

Выяснилось, что у троих сотрудников не было медицинских книжек с отметками о вакцинации и гигиеническом обучении. Нарушены были правила хранения продуктов, использования инвентаря и технология приготовления блюд. Совокупность этих факторов, по мнению специалистов, создавала прямую угрозу здоровью посетителей. Суд признал ООО виновным по статье 6.6 КоАП РФ и приостановил работу пищеблока почти на два месяца.

Решение пока не вступило в законную силу.

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