В Якутии борьбу с лесными пожарами ведут 321 человек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжают бороться с лесными пожарами - 6 июля заместитель министра экологии Андрей Коноплев и начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов провели оперативное совещание с руководителями авиаотделений по видеосвязи. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На встрече обсудили текущую лесопожарную обстановку, распределение сил и средств, а также меры по усилению группировок на самых сложных участках. В тушении пожаров сейчас задействованы 321 человек и 5 единиц техники.

За последние сутки обнаружено 12 новых лесных пожаров на площади 260,1 гектара и один ландшафтный пожар на 6 гектарах. С начала пожароопасного сезона в Якутии уже ликвидированы 156 лесных пожаров на землях лесного фонда (площадью более 15 тысяч гектаров), один пожар на особо охраняемых природных территориях (7 гектаров) и 24 ландшафтных пожара (более 1000 гектаров). Несмотря на значительные усилия, угроза новых возгораний сохраняется из-за сухой и жаркой погоды.

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