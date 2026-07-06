На Ысыахе Олонхо в Якутии полиция изъяла 35 литров алкоголя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кобяйском районе прошел Ысыах Олонхо - одно из главных летних событий Якутии. Для обеспечения правопорядка на местности «Усун Хонуу» были задействованы 40 сотрудников полиции, включая сводную группу МВД по республике. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Им удалось предотвратить серьезные нарушения: выявлен факт незаконной игорной деятельности, в котором участвовали мужчины 55 и 65 лет - один из них ранее судим. По этому факту проводится административное расследование.

Всего полицейские составили 9 протоколов по разным статьям КоАП - за управление автомобилем без прав, нарушение правил перевозки детей и появление в общественных местах в состоянии опьянения. На въезде в праздничную зону удалось пресечь попытку проноса 35 литров алкогольной продукции - ее изъяли. Госавтоинспекторы проводили с водителями профилактические беседы, напоминая о важности соблюдения ПДД.

Кроме того, сотрудники сводной группы помогли участникам движения, направлявшимся на праздник. 2 июля на 87-м километре дороги от села Асыма они обнаружили неисправную машину с пассажирами и отбуксировали ее до села Кобяй - почти на 100 километров. Несмотря на выявленные нарушения, грубых инцидентов на празднике не было.

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