В Якутии суд лишил родительских прав женщину, бросившую детей ради алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Момском районе Якутии суд принял решение лишить женщину родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей. Иск подал орган опеки после того, как мать, злоупотребляющая алкоголем, не изменила своего поведения даже после того, как ее ограничили в правах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На протяжении всего времени, пока дети находились под временной опекой, женщина не оказывала им материальной помощи, не пыталась с ними связаться и не выражала желания встретиться. Более того, она накопила долг по алиментам и продолжала пить.

Суд, изучив все материалы дела и заслушав заключение прокурора, пришел к выводу, что возвращать детей такой матери нельзя.

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