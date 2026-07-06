В Якутии девушка заявила об изнасиловании, чтобы скрыть свою измену Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Абыйском районе Якутии перед судом предстанет 26-летняя местная жительница, обвиняемая в ложном доносе об изнасиловании. По версии следствия, девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой преступления. Однако в ходе проверки выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сама обвиняемая призналась, что пошла на обман, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком, который уличил ее в измене.

Ложный донос - это серьезное преступление, за которое закон предусматривает уголовную ответственность. Следствие собрало достаточные доказательства того, что заявление было заведомо ложным, и теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит наказание по части 2 статьи 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Максимальное наказание по этой статье = до 5 лет лишения свободы.

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