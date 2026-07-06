ДТП с лошадьми на трассе «Вилюй» становятся угрозой для жизни водителей в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горном районе Якутии участились случаи выхода безнадзорных лошадей на федеральную трассу «Вилюй». Основная причина - бесконтрольный выпас: владельцы часто оставляют животных без присмотра, а те, спасаясь от насекомых или в поисках корма, выходят прямо на проезжую часть. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Это создает реальную угрозу для автомобилистов, ведь столкновение с лошадью весом в несколько сотен килограммов на высокой скорости смертельно опасно как для водителя, так и для пассажиров.

Если у животного нет бирки или чипа, установить владельца практически невозможно. В этом случае водитель не получит выплат по ОСАГО - ремонт машины ляжет на его плечи. Особенно опасны такие встречи в темное время суток: лошадей почти не видно на неосвещенной дороге, и большинство наездов происходит именно ночью. Согласно ПДД, владельцам и погонщикам запрещено оставлять животных на дороге без надзора, перегонять их по трассам в темноте или выводить на асфальт, если есть альтернативный путь - обочина или грунтовка.

За безнадзорный выпас хозяину грозит штраф всего 800 рублей, но это - минимальное наказание. Если в ДТП с лошадью погибнет человек, может быть заведено уголовное дело - это вплоть до 5 лет лишения свободы, а также взыскание многомиллионного ущерба (стоимость авто, лечение, похороны). Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, особенно вблизи сел, и быть предельно внимательными ночью.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru